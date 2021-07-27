Tuz Gölü’nde ölen flamingolar dünyayı derinden sarstı

Gazeteler, internet siteleri, televizyonlar konuya fotoğraflı ve görüntülü olarak geniş yer veriyor.

Alman Bild Gazetesi, “Göz alabildiğine flamingo cesedi” başlığını atarken, bir video ile okurlarına Tuz Gölü'nde yaşanan flamingo ölümlerini duyurdu.



HERKESİ DERİNDEN YARALIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın araştırma yaptığını ve ölümlerin, su seviyesinin eksikliğinden kaynaklandığını belirten Bild, „Göz alabildiğine flamingo ölüsü. Türkiye'nin en büyük ikinci gölündeki manzara bu“ dedi ve görüntünün herkesi derinden yaraladığını belirterek Bakan Pakdemirli'nin açıklamasını da yayınladı.

Alman basının yanı sıra, İngiltere, Fransa, Hollanda, İsviçre medyası da konuya fotoğraf ve görüntülerle yer veriyor. Fransız medyası, „Dünyanın en büyük doğal tuz göllerinden biri olan Tuz Gölü'nde facia. Yavru flamingolar öldü“ manşetini atarken, diğer yayın organlarında da benzer haberler yer aldı.