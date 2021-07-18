Ülke harekete geçti: Onlarca diplomatta Havana Sendromu semptomu ortaya çıktı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da görevli yaklaşık 24 ABD’li diplomatın Havana Sendromu semptomları göstermesi ülke genelinde panik yarattı…

Avusturya, ülkedeki ABD’li diplomatların “tanımlanamayan sağlık sorunları” yaşaması ile birlikte olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD’nin önde gelen dergilerinden New Yorker, Joe Biden’ın Ocak ayında göreve gelmesinden beri yaklaşık 20 görevlinin Viyana’da rahatsızlandığını yazdı. Dergide yer alan haberde Viyana’nın Havana’dan sonra bu sendromun en çok görüldüğü şehir olduğu belirtildi.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Dünyanın farklı noktalarındaki ABD’li görevlilerin yaşadıkları “gizemli” nörolojik rahatsızlıklara Havana Sendromu adı veriliyor. Bilim insanları mikrodalga radyasyon saldırılarının bu semptomlara sebebiyet verdiğini tahmin ederken henüz bu konuda net bir fikir birliği bulunmuyor.

Havana Sendromu ilk olarak 2016 ve 2017 yıllarında tespit edilmişti. O dönemde Havana’da rahatsızlanan ABD’li yetkililerde migren, vertigo, işitme kaybı ve diğer benzeri nörolojik sorunlar meydana gelmişti.

O zamandan beri yaklaşık 130 ABD’li görevlide benzer rahatsızlıklar meydana gelmiş ve olaylar Çin, Rusya ve ABD’de kayıt altına alınmıştı. CIA Direktörü William Burnes, yaşananlarla ilgili “Saldırı” açıklaması yapmıştı.

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