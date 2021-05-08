Ülke patlamayla sarsıldı! 30 ölü, çok sayıda yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısında yer alan Dasht-e Barchi bölgesindeki Sayed-ul-Shuhada Lisesi yakınlarında patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian yaptığı açıklamada, saat 16.27'de meydana gelen patlama sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Arian, patlamada yaralanan 52 kişinin ise hastanelere kaldırıldığını belirtti.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Öte yandan Sayed-ul-Shuhada Lisesi yakınlarında meydana gelen patlamada bilanço ağırlaştı. Daha önce yaptığı açıklamada patlamada 25 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yeni bir açıklama yaparak, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini, 54 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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