Warren Buffett, Bill ve Melinda Gates Vakfı’ndan istifa etti

New York Times’ın haberine göre; Microsoft’un kurucu ortağı ve eski başkanı Bill Gates’in onlarca yıldır yakın arkadaşı olan Buffet, görevini bırakma kararı ile ilgili herhangi bir neden belirtmedi. 90 yaşındaki Buffett, istifasını açıklarken artık yaşlandığını belirtti.

Buffett, yaptığı açıklamada “Yıllardır Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın (BMG) mütevellisiyim. Berkshire dışındaki tüm yönetim kurullarında yaptığım gibi şimdi bu görevden istifa ediyorum” dedi.

Buffett, 2006 yılında vakfa 30,1 milyar dolar, o zamandan bugüne kadar da 4 milyar dolar daha bağışladı.

Buffett kararı ile ilgili detaylı bir açıklama yapmasa da Bill Gates’in eşi Melinda’dan yakın zamanda boşanması, şirket çalışanlarıyla ilişkisinin ortaya çıkması, kötü şöhretli Jeffrey Epstein’la ilişkisi, yatırım şirketinin çalışanlara mobbing yapması gibi bir dizi kötü haberin çıkmasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Gates, 2000 yılında Berkshire Hathaway’in yönetim kurulundan istifa etmiş, ancak Buffett ile olan dostluğunu sürdürmeye devam ediyordu.

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