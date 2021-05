Yalnızca birkaç hafta kaldı… Salgının hızı ikiye katlandı: 2020’deki ölü sayısına 6 ayda ulaşılacak

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının seyri yönünü değiştirdi. Salgının ilk ortaya çıktığı dönemde Çin’den sonra Avrupa ve ABD ağır kayıplar verirken, aşılama kampanyalarının hızlanmasıyla bu durumun önüne geçildi.

Ortaya çıkan yeni mutasyonların hızla yayılması ve aşılamada geride kalan Hindistan ve Güney Amerika ülkeleri ise adeta felaketi yaşıyor. Yeni vakalarda rekor üstüne rekor kıran bu ülkeler, salgındaki bilançonun geçtiğimiz yıla oranla daha da ağırlaşmasına sahne oluyor.

Aralık 2020 itibarıyla dünya genelinde corona virüsü nedeniyle meydana gelen can kayıplarının sayısı 1.82 milyon olarak kayıtlara geçti. 2020’nin ilk beş ayındaki süreçte ise şimdiye dek 1.4 milyon can kaybı meydana geldi. The Times’ın haberine göre global kayıtlar günde corona virüsüne bağlı olarak 13 bin kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor.

VAKALARIN YARISI HİNDİSTAN’DA



Eğer can kayıpları artış göstermeden mevcut haliyle devam ederse, birkaç hafta içinde geçtiğimiz yıl kaydedilen toplam ölü sayısına sadece 6 ay içinde ulaşılacak. Uzmanlar bu durumun, ortaya çıkan mutasyonlar sonucunda salgının ne kadar hız kazandığını gözler önüne serdiğini belirtiyor.

Söz konusu kayıpların büyük bölümü Hindistan’da gerçekleşiyor. Günlük vaka sayısı 400 bin sınırını aşan ülkede, ölü sayısı da 4 bin sınırına dayanmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, geçtiğimiz hafta dünya genelinde kayıtlara geçen 5.6 milyon vakanın yaklaşık yarısı Hindistan’da görüldü. Aynı süreçteki 91 bin can kaybının dörtte biri de yine bu ülkede kayıtlara geçti.

‘TÜM DÜNYA İÇİN YIKICI OLUR’



Hindistan’daki durumun vahametiyle ilgili konuşan muhalif lider Rahul Gandhi, “Hindistan dünya üzerindeki her altı insandan birine ev sahipliği yapıyor. Pandemi bize büyüklüğümüzü, genetik çeşitliliğimizi ve karmaşıklığımızı gösterdi. Virüs bu sayede çok daha hızlı ve bulaşıcı bir şekilde daha tehlikeli bir hal alabiliyor. Virüsün ülkemizde kontrolsüz bir şekilde yayılmasına seyirci kalmak yalnızca bizim için değil tüm dünya için yıkıcı olur” dedi.