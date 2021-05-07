Yunanistan’da ünlü turizmci öldürüldü

Dünya jet sosyetesinin Yunanistan'daki en önemli tatil adalarından olan Zakintos'ta bugün öğle saatlerinde ünlü iş adamı 53 yaşındaki üç çocuk babası Dimis Korfiatis'in pusuya düşürülerek öldürülmesi ülkede büyük yankı uyandırdı.

TURİZM TOPLANTISINA GELMİŞTİ

Adada yayın yapan erminsnews haber sitesi başta olmak üzere onlarca yayın organının geniş olarak yer verdiği haberde ünlü iş adamı Korfiatis'in bugün öğle saatlerinde Agios Sostis bölgesindeki bir turizm ofisine toplantıya katılmak üzere geldi.

5 dakika sonra ellerinde kalaşnikof tüfekleri olan iki kişin içeri girerek Korfiatis'i kurşun yağmuruna tuttu. Sonrasında ise, saldırganların otomobile, ardından da bir lastik bota binerek kayıplara karıştıkları belirtildi. Saldırı anında bir turizmcinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

GEÇEN YILKİ SALDIRIDA EŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Polis başlattığı soruşturma olayda kullanılan ve terk edilen lüks jeep ile silahı terk edilmiş halde buldu. Adanın Laganas bölgesinde büyük bir oteli ile turistler için bir denizaltısı olan iş insanı Korfiatis'in geçen yıl kendisine yönelik saldırıdan şans eseri kurtulurken yanındaki 37 yaşındaki eşi öldürülmüştü.

Saldırının 550 bin Euroluk bir alışveriş nedeniyle yapıldığı iddia edildi. Korfiatis'in kardeşi Stefanos Korfiatis ise yaptığı açıklamada “Geçen yılki saldırıda ağabeyim kurtulmuş eşini öldürmüşlerdi. Bu olayda araba geldi durdu, iki kişi indi ve ateş etmeye başladılar. Ben Dimis’in kardeşiyim, size ne diyebilirim” dedi.