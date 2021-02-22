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ALES soruları ve cevapları yayınlandı: ALES sonuçları için tarih belli mi?

Akademik hayatını sürdürmek isteyen öğrenciler geçtiğimiz günlerde ALES sınav soruları ve cevapları yayınlandı. ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise ÖSYM tarafından açıklanmadı.

Güncellenme: 16:39, 22/02/2021
HaberlerEğitim
ALES soruları ve cevapları yayınlandı: ALES sonuçları için tarih belli mi?

ÖSYM’nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u erişime açıldı.

ALES SORU VE CEVAPLARI

ALES SORU KİTAPÇIĞINA NASIL ERİŞİLİR?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

ALES NASIL BİR SINAV?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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