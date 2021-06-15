e Okul’da karne notları nasıl bakılır? e Okul VBS’ye nasıl giriş yapılır?

e Okul giriş sistemi özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgilerin sorgulandığı e Okul VBS ile velilerin de hayatını kolaylaştırıyor. Artık eskiden yaşanan karne heyecanının yerini e-Okul'da açıklanan notlar aldı. Veliler de VBS girişi ile öğrencilerin tüm eğitim bilgilerini sorgulayabiliyor.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

Veliler öğrencilerin devamsızlık, sınav sonuç, karne not bilgilerini e Okul VBS giriş ile öğrenebiliyor. Haberimizden e-Okul öğretmen ve öğrenci girişi ekranına ve e-Okul hakkında ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz…

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

E OKUL’DA VBS'DE KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

BAKAN SELÇUK’TAN KARNE AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından telafi eğitimi ve karnelerle ilgili açıklama yaptı.

“Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık” diyen Bakan Selçuk, akademik öğrenme kayıpları için öğretmenlerin, belirlenen kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacağını ve bu programın bir buçuk yıl süreceğini duyurdu.

“TELAFİ KAPSAMINDA 31 AĞUSTOS'A KADAR OKULLAR AÇIK OLACAK”

Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Karnelerinizi 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan, 2 Temmuz’dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz.

* Bu yıl “telafi” kapsamında 31 Ağustos’a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz…

* Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi “Arkadaş” kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

* Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.