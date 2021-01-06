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EBA TV 6 Ocak canlı ders saatleri ve programı belli oldu

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, EBA TV ekranlarından derslerini canlı takip ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. Platformda yer alan bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun olarak görülebiliyor ve ders ünitelerine erişilebiliyor. İşte EBA 6 Ocak canlı ders saatleri ve ders programı...

Güncellenme: 07:45, 06/01/2021
Haberler Eğitim
EBA TV 6 Ocak canlı ders saatleri ve programı belli oldu

Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler TRT EBA TV canlı yayını üzerinden naklen aktarılıyor. EBA TV televizyonlardaki farklı platformlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de izlenebiliyor.

EBA DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

EBA'da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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