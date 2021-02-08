EBA TV öğretmen girişi nasıl yapılır? Öğretmen seminerleri EBA’da

Uzaktan eğitim sürecinin başlamasıyla önem kazanan EBA TV, öğretmenler için düzenlenen Mesleki Çalışma Programı için de kullanılıyor. Okulların kapanması ile birlikte EBA TV’de dersler yerini seminerlere bıraktı. Öğretmenler için online seminerler bugün itibariyle başladı.

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

“EBA Giriş” ekranından MEBBİS ya da e-Devlet bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Yurt dışında görev yapan bir öğretmenseniz, MEBBİS kaydınız varsa MEBBİS bilgilerinizle ya da e-Devlet bilgilerinizle EBA'ya giriş yapabilirsiniz.