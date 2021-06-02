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EBA’da dersler sürüyor! 2 Haziran EBA TV ders saatleri ve programı…

EBA TV’de her sabah günün ders programına göre dersler yayınlanıyor ve öğrenciler pandemi sürecinde dersleri evinden takip edebiliyor. EBA TV üzerinden yayınlanan derslerde her gün farklı bir program işleniyor. EBA'da ilkokul, ortaokul, lise için ayrı ayrı platform bulunuyor. EBA TV ve EBA online uygulamasından uzaktan eğitim ile ders alan öğrenciler için canlı ders saatleri ve ders programı da yayınlandı.

Güncellenme: 08:19, 02/06/2021
HaberlerEğitim
EBA’da dersler sürüyor! 2 Haziran EBA TV ders saatleri ve programı…

EBA TV’de eğitim haftanın üçüncü gününde sürüyor. Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler kaldığı yerden devam ediyor. EBA TV’de canlı ders anlatımları bugün 09:00’dan 18:00’e kadar sürüyor olacak.

EBA DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

EBA'da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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