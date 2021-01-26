EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS için ipucu veren sonuç tarihi…

Kamuda görev almak isteyen adayların yıl boyunca çalışmalarını yürüttüğü EKPSS için sonuç tarihi yaklaştı. Aldıkları puanlar ile tercihlerde bulunan adaylar, ÖSYM'nin sonuç tarihini iple çekiyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından EKPSS hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında geçmiş sonuçlar fikir verebiliyor. Son sınav baz alındığında tercihler 30 Kasım 2020’de son bulmuş, sonuçlar 17 Aralık 2020’de açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2021 EKPSS tercih sonuçlarının 5 Şubat gibi açıklanması bekleniyor.

EKPSS NEDİR?

“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.