Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kırşehir’de eğitime 1 gün kar arası

Kırşehir’de il genelinde eğitime 1 günlüğüne kar yağışı nedeniyle ara verildi.

Güncellenme: 07:04, 25/03/2021
HaberlerEğitim
Kırşehir’de eğitime 1 gün kar arası

Kırşehir valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliğimizce 25.03.2021 Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır.” denildi. (İHA)

İlginizi Çekebilirİstanbul'da gece aralıklarla kar yağışı etkili olduİstanbul'da gece aralıklarla kar yağışı etkili oldu
hamile kar yağışı Kırşehir Perşembe
Yayınlanma Tarihi:06:57,