Kırşehir’de eğitime 1 gün kar arası

Kırşehir valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliğimizce 25.03.2021 Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır.” denildi. (İHA). İlginizi Çekebilirİstanbul&#039;da gece aralıklarla kar yağışı etkili oldu. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Eu011fitim","pageIdentifier":6333851}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/kirsehirde-egitime-1-gun-kar-arasi-6333851');aip2('newsArticle', {"identifier":6333851,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/kirsehirde-egitime-1-gun-kar-arasi-6333851/","headline":"Ku0131ru015fehiru2019de eu011fitime 1 gu00fcn kar arasu0131","articleBody":"","articleSection":"Eu011fitim","keywords":"["hamile","kar ya\\u011f\\u0131\\u015f\\u0131","K\\u0131r\\u015fehir","Per\\u015fembe"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/25/iecrop/kar-tatili-iha_16_9_1616644644.jpg","author":"Hu00fcseyin u015euekinci","datePublished":"2021-03-25 06:57:32","dateModified":"2021-03-25 07:04:26","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":854}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/kirsehirde-egitime-1-gun-kar-arasi-6333851/');