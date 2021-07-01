KPSS tercihleri başlıyor: KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre merkezi atama tercihleri bugünden itibaren alınmaya başlanacak. Adayların kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından KPSS-2021/1 tercihleri 1 Temmuz tarihinde başlayacak. Adaylar tercihlerini 8 Temmuz mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecekler.

KPSS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, KPSS-2021/1 tercihleri T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavlarından yakın zamanda gerçekleştirilen birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

KPSS TERCİH TARİHLERİ NELER?

KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık’ta tercih yapabilecek. Kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak.