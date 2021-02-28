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Liselerde yüz yüze sınavlar için tarih belli oldu

Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavların başlamasının planlandığı tarih belli oldu. Buna göre, sınavlar 8 Mart'tan itibaren gerçekleştirilecek.

Güncellenme: 00:10, 28/02/2021
HaberlerEğitim
Liselerde yüz yüze sınavlar için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yapılan bilgilendirmeye göre, liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavların ikinci dönem yapılacağı açıklanmıştı.

Daha sonra bakanlık tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre, 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine toplantısında alınacak karara göre bir açıklama olacağı belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ‘yerinde karar’ uygulamasına geçildi. Yüz yüze eğitimin de bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurullarının alacağı kararlara bağlı olarak ilerleyeceği belirtildi.

TARİH BELLİ OLDU: 8 MART

Edinilen bilgiye göre, liselerde birinci dönem gerçekleştirilemeyen yüz yüze sınavların 8 Mart'tan itibaren gerçekleştirilmeye başlanması planlanıyor.

‘Yerinde karar’ mekanizmasına bağlı olarak, İl Hıfzıssıhha Kurullarının aldığı kararlar neticesinde yüz yüze sınavlar da ertelenebilecek. İHA

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Yayınlanma Tarihi:00:08,