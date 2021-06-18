Mahkeme sanal adalet gerçek

İstanbul Kültür Üniversitesi'nce düzenlenen Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması'nın ikincisi yapıldı. Türkiye'nin farklı illerindeki 52 liseden 11. ve 12. sınıf öğrencileri sanal mahkemede, davacı ve davalı olup, haklılık mücadelesi verdi. Themis'in Çocukları birinci oldu.

LİSELİLER YARIŞTI

Sosyal Medya Suçları temalı yarışmanın jüri üyeliğini Yargıtay 13. Ceza Dairesi ve Yargıtay İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Vuslat Dirim, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi ve İstanbul Anadolu Eski Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun ile İKÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Durmuş Tezcan yaptı. Yarışma için sanal mahkemeler kuruldu. Öğrenciler, 2 hafta süreyle ‘davalı' ve ‘davacı' taraf olup, mücadele etti. Hukukçu olmak isteyenlerin mesleğe yatkınlığı da ölçülürken, sosyal medya tehlikelerine dikkat çekildi.

HUKUKÇULAR UYARDI

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Fehmi Tosun, “Hukuk iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir” derken, İKÜ Adalet MYO Müdürü Prof. Dr. Durmuş Tezcan ise “Hukuk, zalimin elinde zulüm aracı olur. Gençler, severek ve inanarak hukukçu olurlarsa, kendilerine ve çevrelerine çok fayda sağlar” dedi.

Yarışmanın birincisi THEMiS'iN ÇOCUKLARI

Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi'nden Themis'in Çocukları takımı birinci, Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi'nden Altınşehir ikinci ve Denizli Seviye Okulları'ndan Düğmesiz Kirtiler takımı ise üçüncü oldu. İzmir Atatürk Lisesi Adalet takımı ve Kandilli Kız Lisesi KKL takımı ise mansiyon aldı. Birinci takıma 12 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve mansiyon ödülü biner TL verildi.