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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan aşı açıklaması: Bugün randevuları açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenler ve okul çalışanlarının aşı randevularının açıldığını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca da, 40 yaş üzerindeki öğretmenlerin aşılanacağını "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz" ifadeleriyle açıkladı.

Güncellenme: 19:03, 18/05/2021
HaberlerEğitim
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan aşı açıklaması: Bugün randevuları açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından “Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor” açıklaması yaptı.

Bakan Selçuk, “Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı” dedi. Selçuk, “Randevularınızı e-Nabız’dan alabilirsiniz. Sağlıkla” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz” ifadesini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:18:53,