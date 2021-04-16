Muhteşem Türk, Sarmaşık Ligi’nde

Okumayı, 3 yaşında kendi kendine öğrendi. Matematik öğretmeni dedesi Kemal Duyum'un bilim merakından etkilendi. Kaldırma kuvveti gibi fizik deneylerini 4 yaşında dedesiyle beraber yapıyordu. 6 yaşında artık kendisi robotik çalışmaya başladı. Matematikte, polinom denklemlerini verimli ve hızlı çözme yöntemiyle TÜBİTAK'tan Türkiye ikinciliği kazandı.

HARVARD VE YALE

TÜBİTAK Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı'nda üçüncü oldu. Başarılarıyla, İzmir Amerikan Koleji (ACI) Bilim Bursu kazanıp, okudu. Halen 12. sınıfta olan Arif Kerem Dayı (19), şimdi de lise bitmeden Harvard, Yale, Oxford, Imperial, Upenn, UC Berkeley, Ucla ve Carnegie Mellon gibi dünyanın en iyi 7 üniversitesinden tam kabul aldı.

BİLİM TUTKUSU DEDE MiRASI

“Bilime tutkum matematik öğretmeni dedem Kemal Duyum'dan miras. Dedem, dünyaya bilimsel bir bakış açısıyla bakmayı öğretti. Dünyada, her yer sihir gibi çalışan bilgisayarlar ve otonom teknolojiler ile sarılı ve ben merak etmeden duramıyorum.”

DEDESİ GÖREMEDİ

“Bilim merakımı borçlu olduğum dedemi maalesef geçtiğimiz Ocak ayında kaybettik. Harvard, Yale, Oxford, Imperial, Upenn, UC Berkeley, Ucla ve Carnegie Mellon gibi kabul aldığımı görebilseydi, çok mutlu olurdu.”

KEŞİFLER YAPACAK

“Önümüzdeki zamanlarda keşfedilecek birçok bilgi ve çözülecek birçok problem var. Bu sürecin bir parçası olmak ve insan hayatına değer katan ürünler üretmek istiyorum. Yapay zeka, siber güvenlik, bilgisayar ve matematiksel yöntemler ilgimi çekiyor. Gideceğim okula henüz karar vermedim.”

SARMAŞIK LİGİ NEDİR?

Harvard, Princeton, Yale gibi dünyanın en iyi 8 üniversitesi yer alıyor. Akademik mükemmelcilik ve öğrenci seçiciliğiyle ön plana çıkıyor. ABD'de şimdiye kadar görev yapan 45 başkandan 16'sı Ivy League denilen Sarmaşık Ligi mezunu.