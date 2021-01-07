Okullarda karne verilecek mi? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

İlkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerin karne notları, derse katılım puanı üzerinden verilecek. Derse katılım puanı ise öğrencilerin EBA TV'de gösterdiği performans ve ödevleri üzerinden belirlenecek.

Liselerde ise ilk dönem yapılacak sınavları ikinci dönem yapılacak ve karne notları sınavlar sonucunda belirlenecek.

BASILI KARNE OLMAYACAK

Corona virüsü sebebiyle tüm kademeler için okullar kapatılmış durumda. Öğrenciler eğitimlerini uzaktan yapabiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karne dağıtımı sırasında sosyal mesafe kuralının zedeleneceği için bu dönem basılı karne vermeyi düşünmediklerini söyledi. Öğrenciler karnelerini sanal ortamda ulaşabilecek.

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamasına göre; okullar 22 Ocak Cuma günü son kez açık olacak ve 23 Ocak Cumartesi günü ara tatil başlayacak.

Dönem başında iki hafta olarak planlanan ara tatil üç hafta olacak. İkinci dönemin ortasında olması planlanan bir haftalık ara tatil ise olmayacak.

23 Ocak’ta başlayacak sömestr tatili, 14 Şubat günü son bulacak ve öğrenciler 15 Şubat Pazartesi günü eğitimlerine devam edecek.