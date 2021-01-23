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ÖSYM YKS 2021’in yapılacağı tarihi belirledi

Üniversitede okuma hayali kuran öğrencilerin önündeki engel olan YKS sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı belli oldu.

Güncellenme: 08:46, 23/01/2021
Haberler Eğitim
ÖSYM YKS 2021’in yapılacağı tarihi belirledi

ÖSYM, KS’nin TYT oturumunun 26 Haziran’da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran’da yapılacağını açıkladı.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle okullar ve kurslar bir süredir yüz yüze eğitim veremiyor. Sınava kendi imkanlarıyla çalışan milyonlarca öğrencinin merakla beklediği açıklamayı ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptı.

Başkan Aygün konuya dair yaptığı paylaşımında, “2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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