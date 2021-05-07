YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı…

Ölçme, Seçme ve Yerltirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden YDUS yerleştirme sonuçları sorgulanabilecek.

YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Nisan – 03 Mayıs 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.