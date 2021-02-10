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YÖK Boğaziçili dekanları toplantıya çağırdı

‘Kayyum Rektör’ atanmasıyla başlayan polis baskınları, gözaltı ve tutuklamalarla Türkiye gündemine oturan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki fakültelerin dekanları YÖK’e, ‘Akademi ve Üniversite Yönetimi’ konulu bir rapor gönderdi. Raporu okuyan YÖK Başkanı Saraç, dekanları Ankara’ya davet etti. Toplantı bugün yapılacak.

Sultan UÇAR
Güncellenme: 11:29, 10/02/2021
Haberler Eğitim
YÖK Boğaziçili dekanları toplantıya çağırdı

Dekanların ortak imza attığı raporu okuduğu öğrenilen YÖK Başkanı Yekta Saraç, detayları görüşmek için Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yasemin Bayyurt Kerestecioğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Rıza Metin Ercan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Günay Anlaş'ın da aralarında yer aldığı bir grup akademisyeni Ankara'ya davet ettiği öğrenildi.

DEKANLAR KATILIYOR

YÖK Başkanı Saraç'ın davetine, 4 fakültedeki 34 bölümü temsilen dekanların katılma kararı aldığı bildirildi. Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan gergin süreç de toplantıda masaya yatırılacak. Dekanlarla, toplantının bugün akşam üzeri YÖK'te yapılacağı kaydedildi.

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