Akbank yeni çalışma modelini açıkladı

Akbank pandemi sonrası çalışma düzenindeki esnekliği kalıcı hale getirdiğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde çalışma koşulları ,”uzaktan çalışma”, “hibrit” ve “ofisten çalışma” şeklinde üç farklı şekilde tasarlandı.

Buna göre müşterilerle birebir ve yüz yüze hizmet veren şubeler yerinden çalışmaya devam edecek; genel müdürlük ekiplerinin ise yüzde 52’si uzaktan, yüzde 36’sı hibrit düzende, yüzde 12’si ise ofisten çalışacaklar.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Bu yeni yaklaşımımız kapsamında değişik zaman dilimlerinde veya yarı zamanlı çalışmayı tercih edenler gibi farklı kitlelere erişme imkânını da bulacağız. Bu yaklaşımımızın istihdam yaratmada da ülkemizde yeni açılımlara öncülük edeceğine inanıyorum” dedi.