Avrupa Merkez Bankası yöneticisinden ‘enflasyon’ çıkışı

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Jens Weidmann, Avrupa'da enflasyonun yükselişinin beklenenden daha hızlı olabileceğini belirtti.

SOZCU.COM.TR

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Jens Weidmann, euro bölgesindeki enflasyonun beklenenden daha hızlı yükselebileceği konusunda uyardı ve kurumun tahvil alım programını uzatmamaya çağırdı.

Aynı zamanda Almanya Merkez Bankası Bundesbank’ın da başkanı olan Weidmann, “sadece çok düşük bir enflasyon oranı riskine bakmakla kalmayıp, çok yüksek bir enflasyon oranı riskini de yakından takip etmek gerek” dedi.

YIL SONU BEKLENTİ YÜZDE 1.9

ECB’nin enflasyon beklentisi geçici faktörlerin de etkisi ile 2021 için yüzde 1,9. 2022 ve 2023 için beklentiler ise yüzde 1,5 ve yüzde 1,4. Avrupa Merkez Bankası’nın orta vadeli enflasyon hedefi ise yüzde 2.

Weidmann ayrıca ECB’nin PEPP olarak bilinen acil varlık alım programının ancak pandemi bittiğinde sona ermesi gerektiğini söyledi. Weidmann, “Bu bir güvenilirlik sorunudur” dedi. Program gelecek Mart ayına kadar devam edecek.

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