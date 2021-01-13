Avrupa’dan Facebook’u denetleme sinyali

AB mahkemesindeki dava, Belçika’nın veri gizliliği düzenleme kuruluşunun, Facebook tarafından Belçikalı kullanıcıların internetteki tarama davranışlarıyla ilgili bilgilerin toplanmasını engelleme girişimi sonrasında gerçekleşti.

Facebook, Belçika’daki kullanıcıların websitesi tarayıcılarındaki bilgileri çerezler yoluyla alarak, bunları kullanıcıların onayı olmadan onlara özel reklam göstermek amaçlı kullanıyordu.

Facebook, Belçika’daki düzenleyici kuruluşun engelleme girişimine karşı çıkmış, AB’nin Facebook ile ilgili konulara bakan en yetkili kuruluşunun İrlanda veri gizliliği kuruluşu olduğunu belirtmişti. Facebook’un Avrupa’daki ana merkezi İrlanda’da bulunuyor. (REUTERS)