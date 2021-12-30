Benzine büyük zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni yıl öncesi benzine bir zam daha geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), yeni zammı sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 68 KRŞ/LT. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.”

İlginizi Çekebilir Sürücüler isyanda, dolardaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansımadı, olan yine vatandaşa oldu