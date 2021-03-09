Çalışma dünyası: KÇÖ uzatılmazsa işsizlik patlaması yaşanır

Halil ATAŞ Kemal ATLAN Müslüm EVCİ

Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay süreyle uzatıldı ve karar Resmi Gazete'de de yayımlandı. Kısa çalışma ödenekleri (KÇÖ) ise, 31 Mart tarihinde son bulacak.

Ancak pandemi sürecinin devam ettiğini hatırlatan işçi ve esnaf temsilcileri uygulamanın uzatılmasını, hatta kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istiyor.

Peki,iş ve işçi sendikaları kısa çalışma ödeneklerine nasıl bakıyor, ne istiyor? SÖZCÜ, iş dünyasına sordu.

ÇERKEZOĞLU: ÇOK OLUMSUZ SONUÇLARI OLACAK

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Kısa Çalışma ödeneği zaten bizim İş Kanunu’muzda var olan ve özellikle ekonomik kriz dönemlerinde de sosyal koruma mekanizması olarak devreye giren bir uygulama. Pandemide de devreye girdi. Bu işçiler için önemli bir destek mekanizması oldu.

Pandeminin etkilerinin devam ettiği bu süreçte kısa çalışma ödeneği uygulamasının 31 Mart tarihinde bitirilecek olmasının işten çıkartmalar dahil çok olumsuz sonuçları olacak. Zaten işsizlikteki tabloyu biliyoruz. Özellikle pandemiyle birlikte Türkiye'de işsizlik rakamları çok ciddi bir oranda arttı.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyonu aştı. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneği uygulamasına son verilmesi pandemiyle birlikte artan sorunların daha belirgin bir şekilde ortaya çıkması ve hissedilmesine neden olacak. Böyle bir süreçte işçinin, çalışanın gelirini güvence altına alacak politikaların üretilmesi şart.

Pandeminin ekonomik ve toplumsal etkilerinin devam ettiği bu süreçte kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam etmesi gerektiğini söylüyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden yaralanma koşullarının daha da kolaylaştırılması gerekiyor.

Bütün işçilerin kısa çalışma ödeneği alması sağlanmalı. Bunların yanındaysa en düşük kısa çalışma ödeneğinin en az asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini söylüyoruz. Ayrıca işten çıkartma yasağının da tüm istisnalarının kaldırılarak devam etmesi, ücretli izin uygulamasına da son verilmesi gerekir.

MORİPEK: BÜYÜK SIKINTILAR YAŞANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Belediye-İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek: Kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi yönünde çok fazla talep var. Biz uzatılması konusunda elimizden gelen desteği veriyoruz. Bence KÇÖ uzatılmalı. Hem işverenin elini rahatlatması açısından hem de işçinin işsiz kalmaması açısından…

KÇÖ uzatılmazsa büyük sıkıntılar yaşanacağını düşünüyorum ve bu durum işten çıkartılmaları da tetikleyecektir. İşsizlik patlaması yaşanır. Çünkü pandemide birçok esnaf dükkanını kapattı. KÇÖ'nün de en az asgari ücret seviyesine getirilmesi lazım.

UYAR: BUGÜNE KADAR BORÇLU GELDİK

Kafe ve Bar Çalışanları Dayanışması Sözcüsü Göksu Uyar: Herkes sanıyor ki, açılmalar olduğu andan itibaren kafe-barda çalışan arkadaşlarımız hemen çalışmaya başlayınca toparlayacaklar. Bu mümkün değil. Çünkü biz bu kapanmaların tamamında bugüne kadar borçlu geldik.

İlk kapanmadan haziran ayına kadar… Sonra kasım ayında tekrar kapanıldı. Bunların hepsinde aslında bizler borçluyuz. Zaten eğlence sektörü özellikle barlar 1 seneyi aştı artık kapalı olmaları. Halen açılmış sayılmaz. Bir de arkadaşlarımız intihar ediyor. Böyle üzücü bir durum var.

Şimdi her yerin açıldığı ve herkesin çalışacağı, KÇÖ keselim, artık ihtiyaçları yok yönündeki algı yanlış. Aksine KÇÖ'nin yıl sonuna kadar uzatılıp en az asgari ücret kadar olmasını talep etmiştik. Genel talebimiz de bu. Biz şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu böyle devam ederse yani KÇÖ uzatılmazsa ciddi bir kitlesel işsizlikle karşılaşacağız.

BİÇER: ÜCRETSİZ İZNE GÖRE ÇOK İYİ

Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer: Kısa çalışma ödeneğinin son bulması, işverenin işçiye ayda keyfi uygulamalarına devam edeceği anlamına gelir. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay bununla ilgili Cumhurbaşkanı’na çıkmış ve bu konuya sıcak bakmadıklarını ifade etmişti.

Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izne göre çok iyi. Ücret desteğine hayır diyoruz. Bu iyi niyetle kullanılmıyor. Bu arada işten çıkışını da talep edemiyorsun. Adam bin TL ile geçinemiyor. Ver tazminatımı gideceğim diyor. Çıkış yasağı var çıkamıyorsun.