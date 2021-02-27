Çayın başkentinde halk ekmek kuyruğu

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki halk ekmek kuyrukları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Şubat'ta lebalep parti kongresi gerçekleştirdiği, memleketi Rize'de de görülmeye başlandı. Rize Belediyesi, ekmek fiyatlarındaki artışları dengelemek için halk ekmek büfesi açtı. İki büfeden biri, dar gelirlilerin yoğun olarak yaşadığı Tophane ve Dalyan mahallelerinde faaliyet gösteriyor.

Belediye, fabrikası olmadığından fırından aldığı ekmeği büfelerde satıyor. Bakkallarda 2.5 TL olan ekmek, büfelerde 1.5 TL'ye satılıyor. Günlük olarak bin 600 kadar ekmek satılıyor. Çayın başkenti olması nedeniyle yakın zamana kadar Karadeniz'in en varlıklı şehirleri arasında sayılan Rize'de, bakkallar ve büfelerdeki bir TL'lik farktan ötürü halk ekmek kuyrukları oluşmaya başladı.