Çin’den 10 ayda 224 milyar adet maske ihracatı

Corona virüsü salgınının ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin, salgını hızla kontrol altına aldıktan sonra bu dönemi fırsata çevirdi.

Çin Genel Gümrük İdaresi Sözcüsü Li Kuiwen, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin 2020 yılının Mart-Aralık döneminde dünyaya 224 milyar adet maske sattığını, bu rakamın Çin dışındaki dünya nüfusunda her bir kişiye 40 maske anlamına geldiğini açıkladı.

52 MİLYAR DOLARLIK MASKE İHRACATI

Çin’in bu dönemdeki maske ihracatının toplam değerinin 340 milyar yuan (52 milyar dolar) olduğu, Çin’in toplam ihracatı içinde maske ihracatının payının yüzde 2 olduğu belirtildi.

Li ayrıca, Çin’in 2020’de tıbbi ekipman ve ilaç ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 arttığını, maske dışında 100 milyar yuanlık (15 milyar dolar) diğer koruyucu ekipman ihracatı yapıldığını bildirdi.

Bloomberg, Çin’in maske ihracatının, pandemi döneminde Çin’in dünyadaki ihracat hakimiyetini en iyi yansıtan ürün olduğunu vurguladı.

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PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

Haberde, maske, hastane kıyafetleri ve önlükleri, solunum cihazları ve pandemiyle ilişkili diğer ürünlerin yanı sıra bilgisayar gibi evden çalışmanın gerektirdiği ürün ihracatındaki artışın, Çin’in toplam ihracatının artışında etkili olduğu vurgulandı.

Dünyada aşılama başlasa da ABD’den Japonya’ya kadar birçok ülkede corona virüsü vaka ve ölüm sayıları rekorlar kırmaya devam ederken, Çin’in ihracatı da artışını sürdürüyor.

İngiltere merkezli banka Standard Chartered’ın Hong Kong biriminde Çin baş ekonomist olan Ding Shuang, “ABD ve Avrupa’da covid-19 vakalarındaki son artışlarla birlikte gelecek aylarda Çin ürünlerine talep güçlü kalmaya devam edebilir” dedi.

DIŞ TİCARET FAZLASINDA REKOR

Çin ekonomisi, aralıkta 78,2 milyar dolarla rekor dış ticaret fazlası verdi. 2020 yılındaki toplam dış ticaret fazlası ise bir önceki yıla göre yüzde 27 artışla 535 milyar dolar oldu. Bu rakam, 2015 sonrasındaki en yüksek dış ticaret fazlası oldu.

Ticaret savaşına rağmen Çin’in ABD’ye ihracatı aralıkta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 oranında arttı. ABD’nin Çin’e ithalatı da bu dönemde yüzde 47,7 arttı.

ABD ile ticarette Çin’in dış ticaret fazlası 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 317 milyar dolar oldu.

Çin’in toplam ihracatı aralıkta yüzde 18,1 oranında arttı. Kasımda yıllık bazda artış oranı yüzde 21,1 idi. Aralıkta ithalat artış oranı ise yıllık bazda yüzde 6,5 oldu.