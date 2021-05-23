Devletin reklamı da yandaşa gidiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2020 Haziran-2021 Haziran ayları arasında yaptığı ve yapacağı faaliyetlerini tanıtmak amacıyla reklam ve tanıtım sözleşmesi imzaladı. Bugüne kadar açıklanmayan sözleşme metninde, hangi gazetelere, kanallara ve internet sitelerine tanıtım, ilan ve reklam verileceği ortaya çıktı.

9 milyon 527 bin 523 TL'lik sözleşme kapsamında pastadan en yüksek payı yine yandaş gazeteler aldı. Türkiye'nin en çok satan gazetesi SÖZCÜ'ye ise yüzde 1.83 oranında reklam payı ayrıldı. Toplam 19 bin 620 santimetrelik ilan ve reklamın yalnızca 360 santimetresi SÖZCÜ'ye tahsis edildi. Birçok yandaş gazeteden fazla satan Korkusuz Gazetesi ise kapsam dışı bırakıldı.

MUHALİF MEDYAYA YOK

Sözleşme kapsamında Hürriyet, Takvim, Milliyet, Akşam, Yeni Akit, Sabah, Yeni Şafak, Dünya, Milat, Diriliş Postası, Orta Doğu, Türkgün ve İstiklal Gazetesi'ne 1080 santimetrelik reklam verildi. SÖZCÜ'ye haftaiçi 180 ve haftasonu 180 cm olmak üzere 360 santimetrelik reklam ayrıldı. Cumhuriyet Gazetesi de 360 santimlik reklam alacak. Korkusuz, Birgün, Yeniçağ, Evrensel'e ise hiç pay ayrılmadı.

SÖZCÜ'nün tirajı, ücretsiz dağıtım olmaksızın 200 binlere ulaşırken, SÖZCÜ'den kat kat yüksek reklam verilen gazetelerden Takvim'in tirajı 86 bin, Milat'ın 50 bin, Türkgün'ün 32 bin, Diriliş Postası'nın 22 bin, İstiklal'in 10 bin ve Dünya Gazetesi'nin de 3 bin olarak belirtiliyor. TOKİ'nin 14 saatlik tanıtım ve reklamlarını yayınladığı ve yayınlamaya devam ettiği görsel medya kurumları arasında muhalif yayın organları KRT, Fox TV, Halk TV, Tele 1 de yer almadı.

HER YIL YÜKSEK MALİYETLİ TANITIM İHALESİ DÜZENLİYOR

TOKİ, önceki yıllarda da tanıtım reklam ihaleleri için yüksek maliyetli sözleşmeler imzaladı. 2019 yılında 8 milyon 927 bin TL, 2018 yılında 3 milyon 790 bin TL'lik sözleşme yapıldı. 2021 yılı Haziran ayı sonrası için ise henüz sözleşme imzalanmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da geçtiğimiz yıl 29 Nisan 2020'de ihaleye çıkarak bakanlığın kamu spotu ve reklam tanıtımlarını yayınlayacağı medya kuruluşları listesinde SÖZCÜ, Korkusuz, Yeniçağ, Birgün ve Cumhuriyet gibi gazetelere ve Fox TV, Halk TV, KRT ve Tele1 gibi kanallara yer vermemişti. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği ihale, muhalif medyaya ambargo olarak yorumlanırken, Bakanlık 23 Haziran 2020'de ihaleyi iptal etmişti.