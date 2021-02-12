Dogecoin’in yaratıcısı konuştu: 2015’te hepsini satıp ikinci el Honda Civic aldım

Yıl başından bu yana değeri yüzde 1400 artan kripto para birimi Dogecoin'in yaratıcılarından Billy Markus konuştu.

2013'te Jackson Palmer ile birlikte Dogecoin'i “şaka amaçlı” olarak geliştiren yazılım mühendisi Markus, sanılanın aksine şu an elinde hiç Dogecoin olmadığını, 2015'te çalıştığı işten kovulduktan sonra sahip olduğu tüm Dogecoin'leri satıp ikinci el bir Honda Civic marka otomobil aldığını açıkladı.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter paylaşımları ve dünyanın en büyük forum sitesi Reddit'te bir araya gelen küçük yatırımcıların kısa sürede yüksek getiri elde etme hevesleriyle Dogecoin'in piyasa değeri 9 milyar doları aşarken, bu çılgınlıktan Dogecoin'in yaratıcısına hiçbir pay düşmedi.

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‘NORMAL BİR ÇALIŞANIM, ZENGİN DEĞİLİM’

Reddit'te önceki gün Dogecooin alt forumuna katılan Markus, Dogecoin ile artış bir bağı olmadığını ve insanların zengin olması için Dogecoin arzını sınırlandırmasının mümkün olmadığını herkesin bilmesini istediğini dile getirdi.

Şu an ABD'nin San Francisco kentinde bir eğitim şirketinde yazılım mühendisi olarak çalışan 38 yaşındaki Markus, dün de Bloomberg'e konuştu.

Dogecoin'in yükselişiyle tüm paraya kendisinin sahip olduğu yönünde internette saçma sözleri gördüğünü belirten Markus, “Ben normal bir çalışanım, zengin değilim” dedi.

‘KOMİK, APTALCA HİSSETTİRİYOR’

“Birkaç saat içinde yaptığım bir şeyin şu an internet kültürünün bir parçası olması tuhaf. Elon Musk'ın Dogecoin hakkında konuşması komik, aptalca hissettiriyor” dedi.

Dogecoin'deki yükselişin kendisi için de bir gizem olduğunu belirten Markus, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın destek tweetlerinin kendisine mantıklı gelmediğini dile getirdi.

‘RİSKTEN KAÇINIRIM’

ABD'de merkez bankasının (Fed) para musluklarını sonuna kadar açması sonucunda hızlanan hisse senedi ve kripto para piyasalarındaki çılgınlık hakkında da konuşan Markus, “İşlerin gerçeklikten ne kadar kopabileceği konusunda Dogecoin'in iyi bir barometre olabileceği söylenebilir” dedi.

Riskten ve hızlı zenginleşme planlarından kaçınan bir insan olduğunu belirten Markus, birikimini S&P 500 endeksi fonunda ya da California merkezli bir yatırım hizmeti şirketi olan Wealthfront'ta değerlendirdiğini söyledi.

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