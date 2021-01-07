Elon Musk, dünyanın en zengin insanı oldu

Tesla hisselerinde yaşanan artış nedeniyle Musk, Bezos’un servetini yaklaşık 1,5 milyar dolar farkla geçerek dünyanın en zengin insanı oldu. Musk’ın 185 milyar dolardan fazla serveti olduğu belirtildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Tesla hisselerinde yaşanan artış, 49 yaşındaki Elon Musk’ın 2017’den beri dünyanın en zengin insanı olan ve 184 milyar dolar değerinde serveti bulunan Bezos’u geride bırakmasını sağladı.

Forbes’in listesine göre Musk, Bezos’u 1,5 milyar dolar farkla değil, 7,8 milyar dolar farkla geride bıraktı.

Tesla’nın son yıllarda yaklaşık 8 kat artan hisse değeri, Musk’ın servetine 150 milyardan fazla katkı sağladı. Bugünkü artış nedeniyle Tesla’nın piyasa değeri, 737,6 milyar dolara yükseldi.

Musk, geçtiğimiz Temmuz ayında dünyanın en zengin yedinci insanı olan Waren Buffet’i geçerek altıncı, Kasım ayında ise Bill Gates’i geçerek dünyanın en zengin ikinci insanı olmuştu.

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