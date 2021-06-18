Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Elvan: Enflasyon hedefimizden kopmayacağız

"Makro politikalarda 3 önceliğimiz var" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu öncelikleri şöyle sıraladı: Kaliteli ve istikrarlı büyüme, cari açığı kontrol altına alma ve fiyat istikrarını sağlama. Elvan, "Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız" dedi.

Güncellenme: 12:28, 18/06/2021
HaberlerEkonomi
Elvan: Enflasyon hedefimizden kopmayacağız

TL’deki değer kaybı enflasyon endişelerini artırırken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan “Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız” açıklaması geldi.

Bursa iş dünyası ile buluşma programında yaptığı konuşmada Elvan, “Makro politikalarda 3 önceliğimiz var; birincisi dengesizlik kırılganlık oluşturmayacak kaliteli istikrarlı büyümeyi temin etmek. Bizim için önemli olan istihdam oluşturan kalıcı büyümedir” dedi.

‘ENFLASYON NİTELİKLİ BÜYÜMENİN ÖNÜNDE ENGEL’

“İkinci önceliğimiz cari açığın kontrol altına alınması ve orta vadede cari fazla veren ekonominin hakim kılınmasıdır” diyen Elvan, “Üçüncü ve en önemli politika önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanmasıdır” ifadesini kullandı.

Enflasyonun nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engel olduğunu vurgulayan Elvan, “Enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor. Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız” dedi.

Beklenti kanalının ne denli kritik rol oynadığını bildiklerini belirten Elvan, kararlı duruş ve uygulamaların enflasyonda yukarı yönlü beklentilerin kırılmasında önemli rol oynayacağını vurguladı.

“Geçmişte de yüksek enflasyon sorununu yaşadık ve attığımız adımlarla enflasyonu tek hanelere indirdik; yine benzer bir başarıyı yakalayacağız” diyen Elvan, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki günlerde dış finansmana erişim kaynaklarından biri de yeşil dönüşüm olacak, firmalar bunu ıskalamamalı.” (REUTERS)

İlginizi ÇekebilirZiraat Bankası Genel Müdürü'nden Demirören sorularına yanıtZiraat Bankası Genel Müdürü'nden Demirören sorularına yanıtİlginizi ÇekebilirKısa vadeli dış borç stoku 190,4 milyar dolara yükseldiKısa vadeli dış borç stoku 190,4 milyar dolara yükseldiİlginizi ÇekebilirDoların patronu sürpriz yaptı! Şimdi ne olacak?Doların patronu sürpriz yaptı! Şimdi ne olacak?