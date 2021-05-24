Enerji Bakanı: Yeni sondajlar yapabiliriz

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Akdeniz’de doğalgaz aramak için açtığı sekiz sondaj kuyusu yakınlarında yeni sondajlar yapabileceğini söyledi.

Dönmez, A Haber televizyonuna yaptığı açıklamada, şu ana kadar açılan kuyularda gaz emareleri olduğunu ancak ekonomik miktarlarda rezerv bulunmadığını belirterek, “Şimdi uzmanlarımız her bir sondajdan sonraki verileri daha önce elde edilen sismik verilerle kontrol ediyorlar. Belki onlara (kuyulara) daha yakın yerlerde, gaz emaresini gördüğümüz yerlerde birkaç sondajımız daha olabilir. Zaman gösterecek ama ümitliyiz… Biz bir potansiyel olduğunu değerlendiriyoruz” dedi.

Türkiye’nin Akdeniz’de kendi kıta sahanlığı içinde yaptığı doğalgaz ve petrol arama çalışmaları, aynı bölge üzerinde kendisi de egemenlik iddia eden Yunanistan ve Avrupa Birliği ile arasında gerilimin artmasına yol açmıştı.

Dönmez şu anda limanda bakımda bulunan Yavuz sondaj gemisinin bakımdan sonra tekrar göreve başlayacağını belirtti, ancak ne zaman ve nerede başlayacağı konusunda bilgi vermedi.

Türkiye’nin şu anda Antalya Körfezi’nde bulunan Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve Yavuz sondaj gemisinin Yunanistan’a ait adalar ve Kıbrıs açıklarındaki bundan önceki faaliyetleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tepkisini çekmişti.

KARADENİZ’DE KEŞFEDİLEN DOĞALGAZDA YUKARI REVİZYON OLASI

Dönmez, Karadeniz’deki Sakarya gaz sahasında tespit edilen 405 milyar metreküp büyüklükteki rezervin daha da yükselebileceğini ifade etti ancak konu hakkında ayrıntı vermedi.

Dönmez, Sakarya gaz sahasında şu ana kadar dört sondaj yapıldığını ve yeni kuyular açıldıkça rezervin artmasını beklediğini, “Bizim beklentimiz her bir keşifte bu rakamların üzerine ilave olacak” diyerek ifade etti.

Sahadaki gaz rezervinde meydana gelebilecek bir artışın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kamuya açıklanacağını ifade eden Dönmez, “Yeni haberle ilgili olarak Haziran ayını bekleyelim, biz biliyorsunuz emin olmadan açıklama yapmıyoruz. O çalışmalar da Haziran ayı içerisinde tamamlanmış olur” dedi.

Kendisine ait çok ufak petrol veya doğalgaz kaynağı olan Türkiye’nin keşfettiği tek büyük ölçekli doğalgaz rezervi olan Sakarya sahasında üretim küçük miktarlarda 2023’te başlayacak. Bundan sonra dört veya beş yıl içinde azami üretim seviyesine çıkması bekleniyor.

Sahadan doğalgaz çıkarılmasına beş veya altı kuyu ile başlanabileceğini söyleyen Dönmez, tahminen dört fazda devreye alınacak azami üretime ise 30-40 kuyu açıldığında ulaşılacağını söyledi.

Türkiye’nin satın aldığı üçüncü sondaj gemisi Kanuni’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Dönmez, geminin 5 Mayıs’ta Türkali-2 kuyusunun tamamlama işlerine başladığını ifade etti. Dönmez’in verdiği bilgiye göre test kuyularının üretime hazırlanması tamamlama olarak adlandırılıyor.

Fatih adlı sondaj gemisi Sakarya sahasınaki test sondajlarını yaparken, Kanuni açılan kuyuları üretime hazır hale getirecek. Dönmez’in verdiği bilgiye göre Fathi’in Amasra-1 adlı kuyudaki sondajı yakında tamamlaması planlanıyor.

Türkiye’nin geçen yıl tükettiği doğalgazın tamamını sekiz yıl tamamen karşılayacak kapasitedeki saha kıyıdan 160 kilometre açıkta yer alıyor. Gazın şebekeye taşınması için kara kadar boru hattı döşenmesi ve şebekeye iletilmesini sağlayacak tesisin kurulması gerekecek.