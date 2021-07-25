Enflasyon ve borçlar dünya için risk

Uluslararası yönetim ve danışmanlık şirketi McKinsey&Company'nin analizine göre, enflasyon ve borç riski 2021 ve 2022 yıllarında ülkeler açısından risk yaratıyor. Özellikle sürdürülemez seviyeye ulaşacak borç yükü, ülkelerin büyümelerine de engel olacak.

Pandemi dönemindeki ekonomik durumu ve sonrasında oluşacak olası ortamı irdeleyen analizde, gelişmiş ülkeler ile daha geride kalmış ülkeler arasındaki fark da net bir şekilde görülüyor. Günümüzde gelişmiş ülkeler ekonomiyi toparlarken, bazı az gelişmiş ülkeler ise pandeminin en kötü dönemini yaşıyor. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen, aşının da etkisi ile toparlanmanın yaşandığı vurgulanıyor.

HAREKETE GEÇİLECEK

Henüz tam olarak açılmamış ülkelerin dahi 2021 yılında 2020'ye göre hızlı bir toparlanma içinde olacağına dikkat çekilen raporda, merkez bankalarının hızlı fiyat artışlarının enflasyonist atağa geçmemesi için harekete geçeceği ifade ediliyor.

Küresel çapta Çin büyümede öncü ülke

Covid-19 ile mücadelede başarılı olan ülkelerin, ekonomik toparlanmada hızlı oldukları görülüyor. McKinsey'in analizinde verilen iki türlü senaryoda, Çin büyümede ilk sırada yer alıyor. İlk senaryoya göre, Çin'in 2021 yılında yüzde 7.7, 2022'de ise yüzde 8.2 büyümesi öngörülüyor. Dünya ortalaması ise bu dönemlerde sırasıyla yüzde 4.5 ve yüzde 5 şeklinde. ABD'de büyüme yüzde 4.1 ve yüzde 3 ile sınırlı olurken, Avrupa'da Euro Bölgesi'nde büyüme yüzde 2.5 ve yüzde 5.3 olarak tespit edildi. İkinci senaryoda ise daha büyük büyüme oranları görülürken, 2022 yılında daha kısmı büyüme olacağı dikkat çekiyor.