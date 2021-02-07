Esnafa sadaka gibi destek

Lokanta ve restoran esnafına kaybettikleri cirolarının en fazla yüzde 3'üne kadar verilecek destek ödemesi 2 bin liradan başlayacak ve en fazla 40 bin liraya kadar çıkacak. Tek sefere mahsus verilecek desteklerden yıllık ciroları 3 milyon lira ve altında olan ve geçen yıl en az yüzde 50 ciro kaybına uğrayan işletmeler yararlanacak.

AYLIK 166 LİRA DESTEK

Düzenlemeye göre örneğin 2019 yılında 133 bin 332 liralık iş yapan, yani bu tutarda ciro elde eden, ancak 2020 yılında cirosu yüzde 50 azalarak 66 bin 666 liraya düşen bir lokanta esnafına bir kez olmak üzere 2 bin lira nakit yardımda bulunulacak. Bu tutar aylığa bölündüğünde 166 lira 66 kuruşluk desteğe karşılık geliyor. Bu hesap, lokantasından elde ettiği aylık yaklaşık 5 bin 500 lira civarında bir gelirle evini geçindirirken 2020 yılında geliri yarı yarıya azalan esnafa 2 bin liralık destek sağlanacağı anlamına geliyor. Bu tutarın daha altında gelir elde eden esnafa da ciro oranı uygulanmaksızın yine 2 bin lira verilecek.

FİŞ VERMEYENE DESTEK YOK

Desteği belirleyecek olan cironun hesaplanmasında işletme sahibinin vergi dairesine beyan ettiği 2019 ve 2020 yılı KDV beyannamelerindeki tutarlar esas alınacak. Dolayısıyla kayıt dışı çalışan, müşterisine fiş vermeyen esnafın cirosu düşük görüneceği için devletten alabileceği nakit destek de o oranda düşük kalacak.

Bununla birlikte en az destek tutarı 2 bin lira olduğu için kayıt dışı çalışan ve cirosu düşük görünen esnaf yine de 2 bin liralık desteği alabilecek.