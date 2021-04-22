Garip gureba müdürünün aylık geliri 162 bin lira

Garip gurebaya hizmet etmek için kurulan vakıfların en üst denetim otoritesi olarak görev yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü tepe yöneticisinin aylık geliri büyük şaşkınlık yarattı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un genel müdürlük maaşının yanı sıra Kuveyt Türk'ten aldığı yönetim kurulu üyeliği ve temettü paralarıyla birlikte aylık gelirinin 161 bin 928 lirayı bulduğunu hesapladı. Üstelik bu gelire Vakıf Katılım, Vakıf Gayrimenkul ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yönetim kurulu üyeliklerinden aldığı paralar dahil değil.

MESAJLI YORUM

Maaş hesabını Twitter hesabından duyuran Yavuzyılmaz, Ersoy'un Vakıflar Genel Müdürü olarak 14 bin 917 lira maaş aldığını belirtirken, Kuveyt Türk Bank Yönetim Kurulu üyeliğinden 62 bin 455 TL, Kuveyt Türk Bank Yönetim Kurulu Üyesi olarak kâr payından da 84 bin 556 TL gelir elde ettiğini, toplam aylık gelirinin 161 bin 928 lira olduğunu yazdı.

Bu mesaja İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan “Yahu ne doymak bilmez bir güruha rastgeldik. Devleti yönetmeye değil, devleti yemeye gelmiş bunlar” yorumunu yaptı.

6 KOLTUĞU VAR

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, aynı zamanda Vakıflar Meclisi Başkanlığı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, KuveytTürk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerini de yürütüyor. Ersoy'un, Kuveyt Türk dışındaki yönetim görevlerinden ne kadar gelir elde ettiği bilinmiyor.