Hırsızların son gözdesi: Boş halı sahalar

Türkiye uluslararası futbol turnuvalarında düzenli olarak başarı sağlayabilen bir ülke olmasa da yurt genelinde futbol sevgisi bitmiyor. Öyle ki pandemi öncesi gece 1-2’de bile halı sahaların ışıklarını açık görmek mümkündü. Halı sahalar kapalı spor salonları kadar şanslı değil. 14 Mart 2020'de kapanıp 12 Ağustos'ta yeniden kapılarını açtılar ve 18 Kasım'da yeniden kapandılar.

Halı saha işletmecilerinin bu süreçte derdi büyük. Canlarını en çok sıkan konulardan biri ise hırsızlık. Kapı, pencere, malzeme hırsızlar ne varsa götürüyor. Türkiye'de 14 bin halı saha işletmesi bulunuyor ve yaklaşık 45 bin insan bu sektör sayesinde evine ekmek götürüyor.

Konu ile ilgili SÖZCÜ’nün sorularını yanıtlayan Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Federasyonu Başkanı Mahmut Gözüaçık, “Kapalı spor salonları, basketbol, voleybol, hentbol gibi elle temas oyunlarının hepsi açık ve serbest. Güreş ve karate gibi temas sporlarına da müsaade ediliyor. Bu konuda bize haksızlık yapılıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

BİR KİŞİYE 107 METRE KARE DÜŞÜYOR

Gözüaçık hırsızlık olaylarından yorulduklarını belirterek, “Ne kapı kaldı ne pencere” ifadesini kullandı. Mahmut Gözüaçık, “Bizim açık alandaki yerimiz 1500 metrekare içerisinde. Bir kişiye 107 metrekare düşüyor. Kapalı spor salonlarında ise bir kişiye 6 metrekare düşüyor. Bizim beklentimiz 15 Şubat tarihinde tekrar işletmelerimizin açılması. Hükümetten kira yardımı adı altında basit usul deftere tabi olan arkadaşlarımız büyükşehirlerde 750 lira, küçük şehirlerde 500 lira gibi bir destek aldı. Bizim büyükşehirlerde kiralarımız en aşağı 10 bin lira, en yükseği 40 bin lira civarlarında. Verilen destek arkadaşlarımıza pansuman bile olmadı” diyor.

Başkan’ın söyledikleri bunlar… Denizli'de halı saha işletmecisi Murat Uçak ve Serkan Merç, Aydın'dan Mutlu Sezer ve Mehmet Kaan Uğureli, Konya'dan Mustafa Metin, Elazığ'dan Yaşar Gürgöze ise sorularımıza şu yanıtları verdi:

Halı sahalar belli olmayan bir tarihe kadar kapalı. İşletmelerin ne zaman açılacağına ilişkin bir duyum aldınız mı? Beklentiniz nedir?



Murat Uçak: Halı sahaların ne zaman açılacağına dair herhangi bir duyum almadım ama beklentim Mart ayı başında açılması.

Serkan Merç: Risk kapalı alanda daha fazla olduğu halde açık alan olan halı sahalar kapandı. Buna anlam veremiyorum.

Mutlu Sezer: Yaklaşık bir yıldır kapalıyız. Geçtiğimiz 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında bir ay açıldık. O sürede gelen müşterilerin tamamının HES kodlarını alıyorduk. Ateşlerini ölçüyorduk. Soyunma odalarına, duşlara izin vermiyorduk. Tüm kuralları yerine getirdik, yine de kapandık ve ne zaman açılacağımız belli değil.

Mustafa Metin: Sahaların ne zaman açılacağı söylenmediği için biz de ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız.

Yaşar Gürgöze: Halı sahaların Şubat ayının ortasında açılacağına dair bir duyum aldık.

Halı sahaların zeminleri bu süreçte oldukça yıprandı. Zemin bakımı için nasıl bir önlem alınıyor?

Mutlu Sezer: Halı sahalarda suni çim var. Üzerinde oynandığı zaman kendini yeniliyor. Üzerinde oynandıkça halı yerine oturuyor, oynanmayınca kabarıyor, çürümeye bozulmaya başlıyor. Açık havada olduğu için yağmur, güneş olumsuz etkiliyor.

Murat Uçak: Bu dönemde maliyetler nedeniyle tesise bakım yapamıyoruz.

Serkan Merç: Tesisimizin bakımı için ayırdığımız parayı şu anda ailemizin geçimi için kullanıyoruz. Kredi kartları ile geçinmeye çalışıyoruz.

Mustafa Metin: Bizim halı sahamızın üstü açık. 120 bin liraya yenilediğimiz çimler yıprandı. Herhangi bir önlem alamıyoruz. Bu hususta zararımız büyük. Hiçbir destek de alamadık.

Yaşar Gürgöze: Çimlerin yıpranmasını önlemek için tarak vurarak müdahale ediyoruz.

Halı sahada kaç personel çalışır? Bu personeller şu an ne yapıyor? Ücretsiz izin mi yoksa kısa çalışma ödeneğindeler mi?

Murat Uçak: Tesisimizde 2 adet çalışanımız mevcut. Bu süreçte evdeler ve kısa çalışma ödeneği alıyorlar. Ancak bu ödenek çok düşük olduğu için vicdani olarak kendim bu ödeneğin üzerini tamamlıyorum ve çalışanlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum.

Serkan Merç: İki personel çalıştırıyorum. Fakat şu anda kendi imkanlarımla personellerime yardım etmeye çalışıyorum. Devletten bu konuda yardım alamadım.

Mutlu Sezer: Beş personelimiz vardı, hepsini ücretsiz izne gönderdik. Sadece ikisi işsizlik maaşı alabildi.

Mustafa Metin: Tüm birikimimizi yedik, elde avuçta bir şey kalmadı.

Yaşar Gürgöze: Halı sahada 2 personelimiz çalışıyordu ancak halı saha kapalı olduğu için boş kaldılar onlarda başka bir işte çalışmak zorunda kaldılar.

Müşteriler ile bu süreçte iletişiminizi nasıl koruyorsunuz?



Murat Uçak: Müşterilerimiz ile genellikle sosyal medya üzerinden iletişim kuruyoruz. Sürekli halı sahaların ne zaman açılacağını soruyorlar.

Serkan Merç: Müşterilerimiz ile irtibatlarımız eskisi gibi değil. Şu an için tamamen kopmuş durumda.

Mustafa Metin: Müşteriler bizi devamlı arıyorlar. Biz de kapalı olduğumuzu belirtiyoruz. İletişimi genelde telefon görüşmeleriyle sağlıyoruz.

Yaşar Gürgöze: Müşterilerimizle iletişimi telefon yoluyla kurmaya devam ediyoruz ancak aradıklarında pandemiden dolayı kapalı olduğumuzu söylüyoruz.

Halı sahalar açıldıktan sonra ilginin eskisi gibi olmayacağını söyleyebilir miyiz?

Murat Uçak: Halı sahalar açıldıktan sonra ilginin daha çok artacağına inanıyorum. Çünkü bunu geçen pandemi döneminde gördük ilgi çok büyüktü ama takımdan herhangi bir oyuncunun pozitif vaka çıkması tüm takımı etkiliyor ve o günkü maç iptal edilebiliyor.

Serkan Merç: Sahalar açılsa, pandemi kuralları ve saat kısıtlamaları kalksa bile eskisi gibi olmayacağı kesin.

Mehmet Kaan Uğureli: Halı sahaların kapanması benim gibi tüm futbolseverleri etkiliyor. Halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyoruz. Gidip sokakta koşsak belki spor yapmış oluruz, ama sahadaki zevki vermez.

Futbol temasa dayalı bir spor. İnsanlarda bir çekingenlik bekliyor musunuz?

Mustafa Metin: İnsanların bu süreçte bir çekingenlik yaşayacaklarını sanmıyorum, çünkü müşterilerimiz sürekli arıyorlar. Bugün sahalarımız açılsa rezervasyonlarımız dolar. Halı sahalarımız açılsa eskisi kadar ilgi göreceğimizden şüphem yok.

Yaşar Gürgöze: Pandemiden önce zaten düşme vardı sonrasında ise müşteriler futbol maçı oynamakta bir çekingenlik olacak çünkü pandemi korkusu var.