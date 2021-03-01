İçişleri Bakanlığı’ndan vergi daireleri ile ilgili açıklama

Vergi ve borç yapılandırmasında ilk taksit ödemelerinin son günü olan 1 Mart'ta İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde uzun kuyruk oluştu. Borç ödemesini son güne bırakanlar saatlerce sıra bekledi.

Yaşanan Kuyrukların ardından İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Sokağa çıkma yasağına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

GECE 24.00’E KADAR AÇIK OLACAK

“Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacaktır.”

BANKA ŞUBELERİ DE AÇIK OLACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinin de saat 24.00'a kadar tahsilat yapmak üzere açık bulunacağı belirtildi.

GİB’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların peşin ödeme veya 1. taksit ödemeleri için Son Gün 1 Mart 2021 tarihi olup bu sürenin uzatılmasına yasal imkân bulunmamaktadır.

* Birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 7256 sayılı Kanundan yararlanmaya devam edebilmek için, yapılandırılmış borçların ilk iki taksitinin süresinde ödenmesi şarttır.

* Vatandaşlarımızın ödemelerini zamanında yapabilmelerine imkân sağlamak amacıyla vergi daireleri saat 24.00'a kadar açık bulundurulacaktır.

* Aynı zamanda T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubeleri de saat 24.00'a kadar tahsilat yapmak üzere açık bulunacaktır.

* Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilmesi için ödemelerinizi;

* İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS, Android ve APP Gallery), anlaşmalı banka şubelerinden ve vergi dairelerinden,

* www.gib.gov.tr adresinde yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 23:45'e kadar bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile yapabilirsiniz.

* İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya “www.gib.gov.tr” adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

* Ödeme işlemleri sırasında mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla ödeme için gelen hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve son mükellefin işlemleri bitinceye kadar vergi daireleri açık bulundurulacaktır.

İlginizi Çekebilir Vergi dairesi önünde uzun kuyruklar oluştu