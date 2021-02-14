İhalelerin sadece yüzde 1’ini kadınlar alıyor

Kadının işgücüne katılımının benzer ülkelerin dahi çok gerisinde olduğu Türkiye'de, kadının ‘kazandığı mevzileri' pandemi ile kaybetmemesi için birbirine destek olması gerekiyor. Ticaretin Kadınları uygulaması bu hedefle hayata geçirildi. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla kadının iş dünyasında elde ettiği kazanımları kaybetmemesi için pandemide kadınların teknolojik gelişmeler yönünde desteklenmesi gerektiğini anlatan KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Ticaretin Kadınları mobil uygulamasının bu yolda çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Erdem, “Türkiye'de işletmelerin yüzde 13'ünün sahibi kadın ama kamu ihalelerinin sadece yüzde 1'i kadınların sahip olduğu şirketler tarafından kazanılıyor” dedi.

KAGİDER'in KAİSDER ve BUİKAD işbirliğiyle hazırladığı yeni mobil uygulama Türkiye'de faaliyet gösteren kadın girişimcileri ve Türkiye genelindeki kadın girişimci derneklerini tek platformda topluyor. Böylece, kadın girişimcilerin hem kendi aralarında ticaret yapmalarını hem de kamu ve özel sektörün ürün ve hizmet alımlarını kadın girişimcilerden yapması için bilgiye erişimi kolaylaştırıyor.

KADINDAN AL MALI

Erdem, uygulamanın tanıtıldığı toplantıda şöyle dedi: “Pandemiden çıkış, ekonomik toparlanma ve teknolojik dönüşüm süreçleri birbirinden ayrı düşünülemez. Bu süreçten kadını dışarıda bıraktığımız bir senaryo ile çıkmak ise mümkün değil. Kamunun, özel sektörün ve ilgili STK'ların bu süreçlerin yönetiminde kadınların ekonomiye eşit katılımları perspektifini korumaları çok önemli. Bugün ‘Kadından al-malı, memleket kazanmalı' diyerek kamu ve özel sektöre satın alımlarında daha fazla kadın tedarikçi ile çalışmaları için çağrıda bulunuyoruz. Ne mutlu ki, artık elimizin altında tüm kadın tedarikçilere şehir, sektör, firma ve ürün bazlı arama yaparak hızlıca ulaşabilecekleri bir uygulama var.”