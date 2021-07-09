IMF Başkanı: Rezerv aktarımı ağustos sonunda tamamlanır

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) üye ülkelerin merkez bankalarına toplamda 650 milyar dolarlık IMF parası (SDR-özel çekme hakları) aktarması planında son aşamaya geliniyor.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, bugün yaptığı açıklamada, IMF İcra Kurulunun üye ülkelerin merkez bankalarına 650 milyar dolarlık IMF parası aktarımı teklifini dün kabul ettiğini açıkladı.

Pandeminin Büyük Buhran'dan sonraki en kötü kriz olduğuna işaret eden ve 650 milyar dolarlık aktarımın IMF tarihinin en büyüğü olduğunu belirten Georgieva, rezerv aktarımının uzun dönemli küresel ihtiyaçları karşılamayı amaçladığını söyledi.

‘AĞUSTOS SONUNDA TAMAMLANIR’

Georgieva, teklifi son olarak onay için üye ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarından oluşan IMF Guvernörler Kurulu'na sunacağını, buradan da onay çıkması durumunda rezerv aktarımının Ağustos sonunda tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

IMF Başkanı, aktarımın tüm üye ülkelerin likidite ve rezervini artıracağını ve dünya için bir ilaç olacağını, küresel ekonominin istikrarını ve direncini geliştireceğini, güven inşa edeceğini söyledi.

2009'daki aktarımın küresel finansal krizden toparlanmaya belirgin bir katkı sağladığını ve bu seferki aktarımın da benzer bir katkı sağlayacağına emin olduğunu belirten IMF Başkanı, aktarımın başta kırılgan ülkeler olmak üzere IMF üyelerinin Covid19 krizine karşı yanıtlarını güçlendireceğini dile getirdi.

Küresel likiditeyi artırmayı hedefleyen IMF, esas olarak gelişen ve düşük gelirli ülkelerin borçlarını çevirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Teklif, IMF ve Dünya Bankası'nın bu yılın nisan ayı başında yaptığı bahar toplantılarında gündeme gelmiş ve destek almıştı. IMF yönetiminde en fazla ağırlık sahibi ülke olan ABD de, teklife destek vermişti.

TÜRKİYE’YE 6,4 MİLYAR DOLARLIK AKTARIM OLABİLİR

Önerinin hayata geçmesi durumunda, Türkiye'ye ülke kotası doğrultusunda 6 milyar 370 milyon dolarlık IMF parası (SDR) aktarılacak. Bu para da TCMB brüt rezervlerine eklenecek.

Ülke kotası en yüksek ülke olan ABD, rezerv aktarım planı gerçekleşirse 113,4 milyar dolarlık IMF parası aktarılacak.

Diğer üyeler de kotaları ölçüsünde IMF parası alacak.

Türkiye gelen bu parayı SDR olarak brüt rezervlerinde tutabilir. Üye ülkeler, IMF parasını dolara ya da diğer fiat paralara çevirip harcayabilir ancak genelde SDR’ı çok zorda kalmadıkça harcamıyorlar.

Mevcut durumda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık IMF parası TCMB brüt rezervlerinde duruyor. Bu para, IMF’nin üye ülkelere kredi olarak aktardığı paradan farklı.

MERKEZ'İN REZERVİ EKSİDE

2 Temmuz itibarıyla TCMB’nin brüt 100,2, net 20,4 milyar dolar rezervi bulunuyor. Net rezervden swap ile bankalardan ödünç alınan döviz ve altınlar çıkarıldığında kalan rakam eksi 45 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu rakamdan da Hazine’nin döviz ve altın varlıkları çıkarıldığında TCMB’nin net döviz pozisyonu yaklaşık eksi 57 milyar dolarla tarihi düşük seviyelerde yer alıyor. Yaklaşık 8 aydır rezervler bu seviyelere demir atmış durumda.

Düşük faizle başta inşaat olmak üzere ekonomiyi canlandırırken kurdaki artışı frenlemek için TCMB döviz rezervlerinden yaklaşık 128 milyar dolar harcanması, uzun süre ülke gündeminde yer almıştı.

Rezervlerin ekside olması, Türkiye ekonomisi ve TL üzerindeki en önemli risklerden biri olarak kabul ediliyor.

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