İş yerleri kapanan işletme sahipleri: Dayanacak gücümüz kalmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinde iş yerleri kapatılan kafe, eğlence sektörü temsilcileri ve işletme sahipleri ile video konferans toplantısında görüştü. İşletmecilerin yaşadığı sorunları dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu çözüm önerilerini anlattı.

“DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

İşletme sahipleri yaşadıkları sorunları şu sözlerle anlattılar:

“Biz ve personelimiz çok ciddi sıkıntılar içerisindeyiz. Personellerimizin bazılarına hiçbir destek yapılmadı, bazılarına ücretsiz izin adı altında hiçbir şeye yetmeyecek faydasız bir para verildi. Bazılarına KÇÖ adı altında, ölmesinler anlamında bir para verildi.

Bu personeller bizim hala ailemizin bir parçası hala onlara destek olmaya çalışıyoruz ama bizim de dayanacak gücümüz kalmadı. Bir günde kapandı bütün sektör yaklaşık 3 milyon kişi işsiz kaldı. 500 bin işletme işsiz kaldı. Kapanır kapanmaz bütün gelirimiz kesildi fakat SSK ödemelerimiz vergi ödemelerimiz, kira ödemelerimiz ve kredi ödemelerimiz dolmadı.

*Bu hafta sonu ben Sarıkamış'a gittim. Önceki hafta da Erzurum Palandöken'e gitmiştim ve bugün de Ağrı'da bir kayak merkezi var. Buradaki kafeler dolup taşıyor. Ne bir HES Kodu soran var ne bir şey diyen var. Nedense kafeye gelecek 3,5 kişinin hesabı yapılıyor.

Ağrı'da 2 işletmem var. Birinde 25 kişi çalışıyordu, diğerinde 10 kişi çalışıyordu bunların bir çoğu günlük yevmiye ile çalışan insanlardı. Bir çoğu şu an umutsuzca bekliyorlar. Biz de bir çözüm bulamıyoruz. Bu sektörün yüzde 20'si iflas etti zaten şu anda.

*İşletmeler zaten belediyeler ve Turizm Bakanlığı ruhsatlı yani zaten hepsi A'dan Z'ye hijyenli ve denetleniyor. Belediyeler, zabıtalar hepsi bütün işletmelerimizi zaman içinde kontrol ediyorlar. Sosyal mesafeye göre ayarladık oturma düzenini ama biz ilk önce etkilenen sektör olduk.

Bu HES Kodu her yerde geçerli. AVM'ler, otobüsler, uçaklar, yol kenarları ağzına kadar dolu. Hastanelerin kantinleri açık en sıkıntılı yerler fakat bizim sektör neden bu kadar unutuldu ve göz ardı edildi hiç bilmiyorum.”

“İKTİDARIN VERDİĞİ DESTEK KOMİK”

İşletme sahiplerinin yaşadığı sorunları dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, önümüzdeki salı günü konuyu masaya yatıracağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, “İktidarı destek versin diye sıkıştırıyoruz fakat verdiği destek komik rakamlar. 3 ay süreyle bin lira vereceğini söylüyor. Bununla hangi giderlerinizi karşılayacaksınız? Nasıl olacak bütün bunlar? Ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Süreçte en büyük zararı esnaflar görüyor. Hizmet sektörü dediğimiz sektörler küçük esnaf en büyük sorunu yaşayan kesim. Ortak sorun ise iş yerleriniz kapalı kalması, çalışanlarınızın mağdur olmasıdır.” diye konuştu.

“HEM DESTEKLEMİYOR HEM DE KORUMUYOR”

Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Uçamadığınız havaalanları, geçmediğiniz yollar var bunlara 30 milyar lira para ödüyorlar. Bunları çağırın 5 kişi zaten… Bunlara, ‘Ya yüz binlerce esnaf var. 30 milyarı size ödemeyeyim siz bekleyin 1 yıl ben bunu bir esnafa ödeyeyim esnaf rahat bir nefes alsın ondan sonra ben size bu parayı ödeyeceğim' deyin zaten dolara bağlı.

En büyük tehlikelerden biri de yasaklar uzadığı için insanların alışkanlıkları gittiği takdirde bir sektör çok büyük bir kriz yaşayacak.

Sizin sorunlarınızı bire bir dert edindik bunu her yerde dile getiriyoruz aşılması için. Devlet, esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici tedbirler alır. En zor durumda Anayasa'nın 173'ncü maddesini çalıştırmayan bir iktidara ne diyeceğiz? Hem desteklemiyor hem de korumuyor. Biz bu konuda elimizden geleni yapacağız.”