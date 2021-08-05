Krizlerle boğuşan WeChat, yeni kullanıcı kayıtlarını tekrar açtı

Çinli Tencent, dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından WeChat'in yeni üye kaydını tekrar başlattı. Geçtiğimiz haftalarda 1 milyardan fazla üyesi olan WeChat, Çinli piyasa düzenleyicilerinin regülasyon dalgası içerisinde yeni üye alımını durdurmuştu. Yeni üye kaydının başladığını ise sosyal medya kullanıcıları farketti.

SOZCU.COM.TR

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Çinli Tencent Holding, ayrıntılarını açıklamadığı teknik yükseltmeler için yeni kullanıcı kayıtlarını askıya aldıktan günler sonra, kendisine bağlı WeChat mesajlaşma uygulamasına kullanıcıları kaydı alınmasına tekrar devam edileceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan ve halihazırda 1 milyardan fazla kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması WeChat, Çinli piyasa düzenleyicilerinin yeni kurallar ve düzenlemeler getirmesi sonucu yeni bir “teknik güvenlik yükseltmesi” için geçtiğimiz hafta kayıtları durdurmuştu.

SOSYAL MEDYADA FARKEDİLDİ

Şirket, Ağustos başından itibaren yeni bireysel kullanıcı kayıtlarına devam edileceğini açıklamıştı ancak şirketten resmi bir açıklama gelmeden kullanıcı kayıtlarının yeniden başladığı ilk olarak sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edildi. Tencent kayıtların yeniden başladığını doğruladı, ancak konu ile ilgili daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Çin’in günlük yaşamında taksi çağırmadan yemek sipariş etmeye ve faturaları ödemeye kadar her şey için kullanılan WeChat, trafik uygulamaları arasında da merkezi bir rol oynuyor.

TENCENT’TE MÜZİK PLATFORMU KRİZİ

Yeni kullanıcıların askıya alınması, Çinli piyasa düzenleyicilerinin dev teknoloji şirketlerine karşı başlattığı düzenleme dalgasının arkasından gelmişti.

Çin, WeChat’in yanında Tekel olduğu iddiasıyla Tencent’e ait müzik platformu Tencent Music Entertainment’a da kısıtlama getirmişti.

Çin hükümeti, Tencent'in dünya çapındaki plak şirketleriyle yaptığı özel müzik lisans anlaşmalarını sona erdirmesine karar vermiş, ayrıca şirketin 500 bin Yuan para cezası ödemesi kararlaştırıldı. Platform, Çin çevrimiçi müzik piyasasının yüzde 80’ini elinde tutuyordu.

ÇİN TEKNOLOJİ DEVLERİNİ BASKILIYOR

Çin’in son dönemde piyasalara ilişkin pek çok alanda sert düzenleyici tedbirler alması dikkat çekiyor.

Araç çağırma uygulaması Didi ve dünya online satış devi Alibaba’ya dönük düzenlemelerin ardından eğitim sektörüne dönük düzenlemeler gündeme gelmişti. Tencent ise Çin'in düzenleme dalgasından nasibini alan son teknoloji devi oldu.

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