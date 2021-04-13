Memur-Sen’den hükümete ‘TCDD’ ültimatomu

Hükümete yakınlığıyla bilinen Memur-Sen, TCDD'nin özel şirket statüsüne dönüştürülmesine yönelik çalışmaları ‘reform garabeti' diye eleştirip hükümete adeta ültimatom verdi. TCDD'ye dokunmaması ve memurlarını işçiye dönüştürmemesi için hükümete çağrı yapan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bugüne kadar şirkete dönüştürülen KİT'lerin topluma fayda getirmediği gibi sosyal maliyetlere yol açtığını bildirdi.

REFORMİST GARABETİ

Ulaştırma Memur-Sen'in Ankara Bölge toplantısında konuşan Başkan Ali Yalçın, hükümetin TCDD'yi şirket statüsüne dönüştürme çalışmalarını yakından takip ettiklerini, kamu görevlilerinin haklarını azaltmaya, güvencelerini yok saymaya, mali ve sosyal haklarını kısıtlamaya yönelik çalışmaların hedefine ulaşmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Hükümetin emek kesimine kulak tıkamasının yeni bir sosyal maliyet doğuracağını da belirten Yalçın, şu tespit ve uyarılarda bulundu:

* Şirkete dönüştürülen KİT'lerin hemen hemen hiç birinde kâğıt üzerinde yazılan ile gerçekte yaşanan uyumlu olmadı. Hızlı karar alma, daha yüksek karlılık oluşturma, maliyeti düşürme gibi bütün hedefler kâğıtta kaldı. Hayat ve gerçek tarafında ise artan maliyetler, zarar riski yükselen şirketler, emek kesimi üzerinden yükselen sosyal maliyetler yaşandı, yaşanıyor. Şirket işçisini taşerona kadro düzenlemesiyle kamu işçisi yapmak TCDD'yi şirkete, kamu görevlisini işçiye dönüştürmeye kalkmak reformist garabetin resmidir.

“VAZGEÇİN!”

Başkan Ali Yalçın, TCDD'nin ticaret kanununa tabi bir şirkete dönüştürülmesi ve demiryolları personelinin de 4857'e tabi işçi olarak istihdam edilmesini içeren çalışmaların sunumlarının yapıldığını bildirirken, “Kamuda taşeron şirket çalışanı işçileri bir düzenlemeyle kamu işçisi yapan sosyal devlet anlayışının tersine gidilmek isteniyor” dedi.

Hükümete yönelik eleştirilerini bürokratlar üzerinden yapan Yalçın, “Bir tarafta taşeron işçiyi kadrolu kamu işçisi yaparak adil olmanın onurunu yaşayan siyasi irade var. Diğer tarafta ise kadrolu memuru, güvenceli kamu görevlisini şirket işçisi yapmaya odaklanan bürokratik yapı var. Bu tam anlamıyla tezattır. Siyasi iradeyi, siyaset kurumunu adil tavrını korumaya, bürokrasiyi de sorun üretmekten, sosyal maliyeti büyütmekten öte sonuç vermeyecek tavırlardan vazgeçmeye davet ediyoruz” dedi.