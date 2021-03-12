Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

OPEC: Petrol talebi artacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü, geçen yıla göre günde ortalama 5.9 milyon varil artışla günde ortalama 96.3 milyon varil düzeyine yükseleceğini öngördü.

Güncellenme: 13:45, 12/03/2021
HaberlerEkonomi
OPEC: Petrol talebi artacak

OPEC’ Mart ayı piyasa raporunda, küresel petrol talebi artış öngörüsünü, Şubat ayındaki raporuna göre günde ortalama 200,000 varil yükseltti.

OPEC raporuna göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelerin 2021 yılında toplam petrol talebi günde ortalama 2.6 milyon varil artışla 44.6 milyon varile, OECD dışı ülkelerin toplam petrol talebi de günde ortalama 3.3 milyon varil artışla 51.6 milyon varile yükselecek.

Raporda, Avrupa’nın birçok önemli bölgesinde Covid-19’u kontrol etmeye yönelik genişletilmiş önlemler yılın ilk yarısına ilişkin öngörülerin, önceki rapora göre düşürüldüğü, buna karşılık, aşı uygulamalarının olumlu etkisiyle daha güçlü bir ekonomik toparlanma beklentilerine bağlı olarak da, yılın ikinci yarısına ilişkin öngörüler ise önceki rapora göre yükseltildiği belirtildi.

İlginizi ÇekebilirPetrol fiyatları 30 ayın zirvesindePetrol fiyatları 30 ayın zirvesinde
Avrupa Ekonomi mart ayı OPEC