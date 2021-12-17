Otomobil stokçuluğuyla suçlananlar hakkında karar

Karabük merkezli 50 ilde bayilerden yeni araçları toplayarak, tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddiasıyla yakalanan şüphelilerin ifadeleri devam ederken gözaltı kararı alınan 51 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Karabük Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otomobil stokçularına yönelik 50 ilde başlatılan soruşturmada karar çıktı.

Karabük merkezli 50 ilde bayilerden yeni araçları toplayarak, tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddiasıyla yakalanan şüphelilerin ifadeleri devam ederken gözaltı kararı alınan 51 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 226 şüpheli talimatla ifadeye çağrıldı, 51 şüpheli hakkında ‘fiyatları etkileme' suçundan gözaltı kararı verildi.

İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı hakkında adli kontrol kararı verilirken, yakalanan şüphelilerin ise ifadelerinin alınmaya devam ettiği öğrenildi.

‘FİYATLARDAKİ ARTIŞ ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE’

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda ülke genelinde gerek yazılı gerek görsel medyadaki “sıfır kilometre otomobillerin bayilerde bulunamadığı, bayilerde olması gereken otomobillerin galericiler ve gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden toplanarak stoklandığı ve ‘sıfır kilometre’ otomobil piyasasında tekel oluşturulduğu” haberleri üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

‘FAHİŞ FİYATLA İLAN SİTELERİNDE SATILIYOR’

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube görevlilerinden kurulan özel ekibin talimatlar doğrultusunda rapor hazırladığı da aktarılan açıklamada, “Rapor incelendiğinde, araç fiyatlarındaki artışın mevcut enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu, 2021 satış rakamlarının son 10 yılın satış rakamlarıyla karşılaştırıldığında fiyatlardaki artışın serbest piyasa ekonomisi gereğince arz talep ilişkisiyle açıklanamayacağı belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edilmişti:

“Aksine galericiler veya gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden otomobillerin toplanarak tekel oluşturulan piyasada araçların fahiş fiyatlarla ilan sitelerinde satışa sunulmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.” (İHA)



İlginizi Çekebilir Sıfır araçlar al satçıların elinde karaborsaya düştü

İlginizi Çekebilir 50 ilde otomobil stokçuluğu operasyonu: 51 gözaltı