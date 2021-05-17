Sezgin Baran Korkmaz’ın lüks yatı Qeen Anne’ye Beyrut’ta el konuldu

SBK Holding ve bağlı altı şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığı iddiaları üzerine açılan dava bugün başladı. Aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 10 sanıktan 5’i hakkında yakalama kararı bulunurken, Korkmaz’a ait 40 metrelik Queen Anne isimli tekneye 1 Mayıs'ta Beyrut'ta İnterpol aracılığıyla el konuldu.

Teknedeki 7 kişilik Türk mürettebatın pasaportlarına da el konularak Lübnan dışına çıkmalarının yasaklandığı belirtildi.

TEKNE UZUN ZAMANDIR O BÖLGEDEYDİ

Hakkında yakalama kararı olan ancak kendisine ulaşılamayan Sezgin Baran Korkmaz'a ait 40 metrelik lüks yatın uzun süreden bu yana Beyrut'ta olduğu belirlenmişti. İsminin açıklanmasını istemeyen eski bir uzun yol kaptanı SÖZCÜ muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“1 Mayıs tarihinde tekneye çıkan İnterpol ekipleri 7 kişilik mürettebatın pasaportlarına el koyarak tekne dışına çıkmasını yasakladı. Teknede sürekli silahlı polis bekliyormuş. Bu arada personele sıkıntı yaşatılmadığı sadece tekne çıkışına izin verilmediğini de biliyorum.”

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