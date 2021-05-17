Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sezgin Baran Korkmaz’ın lüks yatı Qeen Anne’ye Beyrut’ta el konuldu

SBK Holding ve bağlı altı şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığı iddiaları üzerine aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu sanıklar hakkında davaya başlanırken, Korkmaz'a ait 40 metrelik Qeen Anne isimli tekneye Beyrut’ta İnterpol aracılığıyla el konulduğu ortaya çıktı.

Mustafa SARIİPEK
Güncellenme: 17:48, 17/05/2021
HaberlerEkonomi
Sezgin Baran Korkmaz’ın lüks yatı Qeen Anne’ye Beyrut’ta el konuldu

SBK Holding ve bağlı altı şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığı iddiaları üzerine açılan dava bugün başladı. Aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 10 sanıktan 5’i hakkında yakalama kararı bulunurken, Korkmaz’a ait 40 metrelik Queen Anne isimli tekneye 1 Mayıs'ta Beyrut'ta İnterpol aracılığıyla el konuldu.

Teknedeki 7 kişilik Türk mürettebatın pasaportlarına da el konularak Lübnan dışına çıkmalarının yasaklandığı belirtildi.

TEKNE UZUN ZAMANDIR O BÖLGEDEYDİ

Hakkında yakalama kararı olan ancak kendisine ulaşılamayan Sezgin Baran Korkmaz'a ait 40 metrelik lüks yatın uzun süreden bu yana Beyrut'ta olduğu belirlenmişti. İsminin açıklanmasını istemeyen eski bir uzun yol kaptanı SÖZCÜ muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“1 Mayıs tarihinde tekneye çıkan İnterpol ekipleri 7 kişilik mürettebatın pasaportlarına el koyarak tekne dışına çıkmasını yasakladı. Teknede sürekli silahlı polis bekliyormuş. Bu arada personele sıkıntı yaşatılmadığı sadece tekne çıkışına izin verilmediğini de biliyorum.”

İlginizi ÇekebilirSBK davası kilitli kapılar ardında başladıSBK davası kilitli kapılar ardında başladıİlginizi ÇekebilirSezgin Baran Korkmaz'ın para trafiği ortaya çıktıSezgin Baran Korkmaz'ın para trafiği ortaya çıktı

 

anne dava Dolar Ekonomi Lübnan para Polis Sözcü
Yayınlanma Tarihi:17:43,