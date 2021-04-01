Son dakika… Doğalgaza zam geldi

Doğalgaz fiyatına bu yıl dördüncü defa yüzde 1 oranında zam yapıldı.

BOTAŞ tarafından yayımlanan tarife tablosuna göre haneler için doğalgazın metreküp fiyatı yüzde 1 artışla 1.2896 liradan 1.3025 liraya çıktı. Sanayi ve elektrik üretim için kullanılan doğalgaza da aynı oranda zam yapıldı.

BOTAŞ’tan yapılan LNG alımlarında metreküp fiyatı ise yüzde 1.8 artırıldı.

Doğalgaz fiyatlarına ocak, şubat ve mart aylarında da yüzde 1 zam yapılmıştı.

VATANDAŞ FATURALARI ÖDEYEMİYOR

Corona virüsü salgınının körüklediği ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalan veya geliri azalan vatandaşların sayısı hızla artarken, birçoğu faturalarını bile ödeyemez hale geldi.

Geçen yılın 9 ayında ülke genelinde 590 bin abonenin doğalgazının borcundan dolayı kesildiği ortaya çıktı. Yani her ay yaklaşık 65 bin abonenin doğalgazının kesildiği belirtiliyor.

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