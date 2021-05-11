Tarım ve Orman Bakanlığı: Çin’den salatalık ithalatı yapılmamaktadır

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Çin’den salatalık ithalatı yapıldığı’ ile ilgili sosyal medyada dile getirilen iddialara yanıt verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasında, “Sosyal medyada Çin'den salatalık (hıyar) ithal edilmiş gibi gösterilen paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup, Çin'den ithalatımız bulunmamaktadır” denildi.

“SALATALIK ÜRETİMİNDE DÜNYA İKİNCİSİYİZ”



Bakanlığın açıklamasında ayrıca şu bilgiler paylaşıldı:

“Ülkemiz, dünya salatalık üretiminde 1,9 milyon ton üretim ile dünya ikincisi konumundadır. Piyasa döneminde yeterliliğimiz yüzde 107,9 olarak gerçekleşmiştir. Salatalık ithalatında gümrük vergisi yüzde 29,7 oranında uygulanmaktadır.”

TAM KAPANMADA ÜRÜNLER ELDE KALDI

Tam kapanma döneminde semt pazarlarında ürünlerini satamayan üreticilerin ürünlerini çöpe döktüğü görüntüler üzerine Türkiye’deki yaygın tarım ürünlerinde ithalat tartışmaları yeniden gündeme gelmişti.