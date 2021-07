TESK’ten esnaf için ‘cansuyu kredisi’ çağrısı

Yeni normalleşme sürecinde ekonomide çarkların dönebilmesi için ekonominin barometresi olan esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli ve uzun vadeli can suyu kredisinin şart olduğunun altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bir buçuk yılı aşkın süren pandemide tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarımız ailesi ve yanında çalışanları ile birlikte ayakta kalma mücadelesi verdi. Kısıtlamalar nedeniyle kahvehane, kıraathane, çay ocağı, kantinci, kırtasiyeci gibi çok sayıda esnafımız büyük sıkıntı yaşadı. Şimdi bu sıkıntılı sektörlerdeki esnafımız yapılandırmaya rağmen birikmiş borçlarını, SSK ve Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor. Esnafımızın birikmiş borçlarını kapatıp yeni normalleşme süreciyle birlikte ayağa kalkabilmesi için can suyu kredisi olmazsa olmaz” diye konuştu.

‘ARADAN 13 YIL GEÇTİ’

Geçmişte 2008 yılında esnaf ve sanatkarlar için verilen cansuyu kredisinin yeniden hayata geçirilmesinin tam zamanı olduğunu belirten Palandöken, şöyle devam etti:

“2008 yılında esnafımıza 3 ay geri ödemesiz can suyu kredi desteği verilmişti. Aradan geçen 13 yılda esnafımız için bir daha can suyu kredisi gündeme gelmedi. Ancak şimdi esnafın üzerinden pandemi geçti. Bu pandeminin yaralarının sarılması, biriken borçların ödenmesi, esnafın yeniden ayağa kalkarak atak yapabilmesi için sıfır faizli, en az 6 ay geri ödemesiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınmalı. Özellikle faaliyetleri tamamen durdurulan esnafımızın sıfır faizli krediden yararlanmasının önü açılmalı. Esnafa sağlanan her türlü desteğin ekonominin çarklarını döndürdüğü ve piyasaya olumlu yansıdığı unutulmamalı. Ekonominin barometresi olan esnafımızın yok olması ekonominin de yok olması demektir. Esnaf yok olursa işsizlik tırmanır ve sosyal yapı bozulur. Bu yüzden esnaf ve sanatkârlarımız mutlaka desteklenmeli ve ekonomiye yeniden kazandırılmalı. Esnaf ve sanatkar can suyu kredileri ile finansal ihtiyaçlarını karşılayıp atak yapacak ve ekonominin canlanmasında etkili rol oynayacaktır.” (İHA)



